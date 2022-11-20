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Общество

Определена причина пожара на складе цветов в Москве

Открытое горение на цветочном складе в центре Москвы ликвидировано, сообщили в МЧС.

Причиной пожара стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети, сообщили в экстренных службах.

Превышений загрязняющих веществ в пробах воздуха в зоне возгорания на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Число погибших при пожаре на складе выросло до пяти, сообщили в ГУ МЧС. Напомним, что к тушению пожара в Москве привлекли три вертолёта и пожарный поезд. 

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