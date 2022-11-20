К тушению пожара в Москве привлекли три вертолёта и пожарный поезд

16:51, 20 ноября 2022, ПАИ

В районе трёх вокзалов в центре Москвы 20 ноября загорелось складское здание. Эвакуированы семь человек, двое заблокированы, все силы направлены на их спасение, сообщает ТАСС.

Пожару была присвоена вторая категория сложности из пяти, затем её повысили до третьей. Площадь возгорания составляет порядка 2,5 тыс. кв. м. В здании произошло частичное обрушение перекрытий на площади 500 кв. м. Сейчас пожарные работают над спасением людей, которые находятся внутри горящего здания и просят о помощи. Три вертолёта Ка-32 и пожарный поезд тушат пожар.

Ранее сообщалось, что два человека оказались заблокированы в горящем здании. Над их спасением работают сотрудники экстренных служб.