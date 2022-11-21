На Северо-Западе России будет доминировать антициклон
Антициклон будет доминировать в атмосфере на Севере и Северо-Западе России на этой неделе. При этом только в середине периода над регионом могут появиться разрозненные массивы снеговых туч. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Преобладающая дневная температура на севере составит от − 4 до − 9 градусв, в юго-западной части от 0 до − 5 градусов.
В Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, в среду возможен небольшой снег. Преобладающая дневная температура от −1 до − 4 градусов.
Ранее сообщалось, что сегодня в Псковской области ожидаются дождь и мокрый снег.
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