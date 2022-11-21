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Общество

Госдума рассмотрит законопроект о выходном 31 декабря

Законопроект фракции ЛДПР «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ» может рассмотреть Госдума в первом чтении в следующем месяце. Предлагается включить 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул вместо восьмого января, которое должно стать рабочим. Об этом пишет газета «Известия».

Авторы в пояснительной записке указали: многолетняя практика показывает, если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объёме. В этот день работники берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году.

«Я идею о выходном дне 31 декабря поддерживаю. Считаю, что подготовка к празднику оказывает самое существенное влияние на то, как он пройдет. На практике в этот день люди в большей степени уже не работают так, как им положено по нормативам», — отметил первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

По его словам, особенно важен выходной для семей с детьми, у которых обычно в это время проходят школьные ёлки. Поэтому 31 декабря гораздо важнее, чем какой-либо день января, подчеркнул он.

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