Автопробег «Порхов – Красуха» пройдет 27 ноября

09:28, 21 ноября 2022, ПАИ

Автопробег «Порхов – Красуха», посвященный трагическим событиям в годы Великой Отечественной войны, сочиться в Порхове 27 ноября. Об этом сообщается в группе Порховского краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии может принять участие любой желающий. Сбор состоится в 11:00 на улице 25 Октября, 3, парковка у моста. Отъезд в 11:10.

Маршрут автопробега: Порхов – Красуха.

На мемориале будет организована экскурсия для участников.

27 ноября 1943 года деревня Красуха Порховского района была уничтожена вместе с жителями. В память о жертвах оккупантов на месте уничтоженной деревни был воздвигнут памятник «Скорбящая псковитянка»