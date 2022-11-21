Каждому второму псковичу в работе помогает родительский опыт

09:32, 21 ноября 2022, ПАИ

Опыт воспитания детей помогает в работе каждому второму родителю в Пскове. В ТОП-3 родительских навыков входит взаимопонимание, терпение и обучающие навыки, сообщает SuperJob.

Каждый второй пскович считает, что его родительский опыт в той или иной степени помогает ему в работе: 28% в этом абсолютно уверены, еще 22% скорее уверены.

Чаще всего о пользе опыта материнства и отцовства говорят те, чьим старшим детям еще не исполнилось 7 лет (в общей сложности 57%).

В работе больше всего применимы такие родительские способности как взаимопонимание и готовность к компромиссам, терпение, педагогический опыт, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, навыки руководства, стрессоустойчивость, коммуникабельность и опыт разработки маршрутов передвижения.

Применение родительскому опыту в трудовых обязанностях находят представители различных профессий, но чаще всего учителя, воспитатели и медработники.

