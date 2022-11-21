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Происшествия

Жилой дом сгорел в Великих Луках из-за короткого замыкания

Жилой дом загорелся на улице Каштановой в Великих Луках 20 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, пожар начался в 4.52 из-за короткого замыкания электропроводки.

В результате дом выгорел по всей площади и остался без кровли. Пожарные отстояли гараж и две хозпостройки.

В 16:56 в пыталовской деревне Стехны сгорела хозяйственная постройка на улице Молодежной. Предположительная причина – аварийный режим работы электропроводки.

Кроме того, в 19:15 в Пскове на открытой площадке на Рижском проспекте горели два мусорных контейнера. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Также сгорела хозпостройка на улице Зеленой в Пскове, еще две повреждены огнем. Пожар произошел в 3:46 из-за короткого замыкания электропроводки.

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