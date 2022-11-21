Жительницу Палкино будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев

10:49, 21 ноября 2022, ПАИ

Жительница Палкино предстанет перед судом за фиктивную регистрацию трёх жителей Армении, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Палкинского района.

41-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. В ходе расследования установлено, что у нее был жилой дом, фактически непригодный для проживания из-за отсутствия электричества и ненадлежащего состояния кровли и стен. Обвиняемая фиктивно зарегистрировала там трех граждан Армении, которые не собирались в нем проживать.

В прокуратуре напомнили жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В частности, в соответствии со статьей 322.3 УК РФ правонарушителям грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.