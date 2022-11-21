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Общество

Новый выпуск «Псковского телеграма Online» вышел в эфир

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир в понедельник, 21 ноября, в 11:30.

О загруженности инфекционной больницы, о том, как сейчас протекает коронавирус, изменились ли методы лечения COVID-19, а также о прогнозах заболеваемости в связи с возвращением свиного гриппа ведущим программы Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет главврач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

С ещё одним гостем — председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой — ведущие поговорят об участии региона в финале национальной премии Russian Event Awards, о том, чаще ли псковская молодёжь стала посещать выставки, концерты и спектакли с появлением проекта «Пушкинская карта», а также о том, как прошло знакомство с Псковской областью участников проекта «Повара на колёсах».

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 21 ноября в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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