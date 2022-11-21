Псковский кондитер рассказал, что готовил для президента России

15:23, 21 ноября 2022, ПАИ

Псковский кондитер Михаил Пасько в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» рассказал, что готовил для Медведева, Грефа и Берлускони.

«В Москве я работал в сети общественного питания, которым на тот момент руководил Евгений Пригожин. Были мероприятия, где мы обслуживали премьер-министров и президента, - поделился Пасько. - Одно время работал для Сбербанка. У Германа Грефа была определенная диета в плане калорийности, овощи, спаржа, твердые сыры. Если говорить о Верховном главнокомандующем, то там все очень просто: простая еда - например, гречневая каша на молоке утром, какие-то фрукты, борщ. Понятно, что можно приготовить все что угодно, но предпочтения были такие. На тот момент, когда я работал, Владимир Владимирович был премьер-министром, а Дмитрий Анатольевич был президентом».

«У нас были мероприятия, когда были встречи премьер-министра с представителями других стран. Мы выезжали на кейтеринг и обслуживали. Шеф-поваром был француз, но еду адаптировали под русский колорит. Например, борщ, но на французский манер. Или в чайничке подавали ярко-красный бульон, а в тарелке лежали равиоли, которые этим бульоном заливали. Это более премиальная подача. Молекулярной кухни на тот момент не было. А, например, на тот момент премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, вот он любил пироги с яблоками», - рассказал Михаил Пасько.