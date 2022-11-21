Владелец псковских кондитерских признался, что предпочитает холодец

16:34, 21 ноября 2022, ПАИ

Владелец псковских кондитерских Михаил Пасько в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» рассказал, что считает своим любимым блюдом холодец.

«Я люблю обычный классический холодец, куда входит три вида мяса: свинина, говядина и курица. Любая хозяйка варит на Новый год холодец. Также люблю плов, салат оливье и сладкое. Дома мы с супругой готовим совершенно простую еду. Бывает, когда находишься на работе много времени, не всегда успеваешь готовить, поэтому едим на работе то, что в меню», - признался гость студии.

По его словам, с возрастом он все больше задумывается о питании, чтобы не набирать лишнего веса. «У меня он появился за годы любви к сладкому», - заметил владелец кондитерских.