Любителей выпить за рулём задержали в Пскове и Порхове

14:13, 21 ноября 2022, ПАИ

В Пскове и Порхове выявлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное нарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 19 ноября в Порхове на проспекте Ленина стражи правопорядка остановили для проверки автомашину «Фольксваген». По имеющимся данным, ею управлял нетрезвый местный житель. Вечером 20 ноября по улице Карбышева в Пскове на автомобиле «Хендай» следовал 52-летний пскович, который тоже был пьян.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.