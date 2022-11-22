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Общество

В Пскове достаточно кафе и ресторанов, уверен местный предприниматель

В Пскове достаточно кафе и ресторанов, заявил местный предприниматель, основатель сети кондитерских Михаил Пасько. Своё мнение он озвучил в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде».

«Можно найти совершенно разные форматы, разный уровень, цену и качество. Но всегда интересно, если открывается что-то новое. Поэтому место для развития есть, если делаешь с душой, люди к тебе пойдут», - отметил Михаил Пасько.

По его словам, сейчас в планах - открытие ещё одного заведения. «Это будет трансформация нашего первого кафе, мы будем увеличивать площадь, будет больше столиков, - рассказал Михаил Пасько. - Хотя опасения, конечно, всегда есть, потому что ситуация в последнее время непростая в экономике и международной политике. Непонятно, какие цены будут на сырье, что будет с зарплатами, будут ли люди экономить».

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