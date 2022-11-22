Из чего делают псковские десерты, рассказал местный кондитер

12:49, 22 ноября 2022, ПАИ

Из чего делают псковские десерты, рассказал местный кондитер, владелец сети кафе Михаил Пасько в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде».

«У нас есть определенная позиция: мы используем для своих изделий качественное сырье. Мы берем для кондитерских изделий хорошие животные сливки и шоколад, - отметил Михаил Пасько. - В этом году у нас были скачки цен по ягодам. В среднем их себестоимость выросла на 10 %. Но малину мы закупили и заготовили впрок».

По словам предпринимателя, секрет его успеха заключается в том, чтобы «мечтать, хотеть, трудиться и работать». «Это фундамент. И еще важный фактор - люди. Надо искать своих людей. При этом всегда есть куда стремиться, о чем мечтать и с кем работать», - заключил Михаил Пасько.