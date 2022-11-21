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Общество

Экономист перечислила новогодние продукты, которые подорожают больше всего

 Как изменятся цены на новогодний стол и стоит ли какие-то продукты купить уже сейчас, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

У каждой семьи траты на новогодний стол будут свои, в зависимости от возможностей и вкуса. Однако определенные ориентиры для возможного ценового диапазона уже есть. «Безусловно, не может не радовать стоимость «фруктовой тарелки»: яблоки за год практически не подорожали, груши подешевели на 6,34%, апельсины — на 11,98% (124 рубля вместо 136 рублей за килограмм в октябре 2022 года), виноград потерял в стоимости около 9%. Не подорожала и курица, которая стала одним из основных блюд», — заметила эксперт.

Динамика цен на сырную тарелку не так оптимистична. По мнению экономиста, к прошлому году она подорожала на 20-24 %. 

«А вот динамика цен на рыбную продукцию бьет рекорды. Килограмм охлажденного лосося «прибавил» к цене 27,64 % и к концу декабря, скорее всего, подорожает еще на 10%. На столько же уже подорожали соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (4,83 %), креветки (22,09 %)», — цитирует Лебединскую агентство «Прайм».

Чуть меньше, но все равно ощутимо подорожала икра лососевых рыб (на 12,5 %). Видеть тарталетки с ней на новогодних столах мы будем чуть реже, считает она.

Для тех, кто планировал привлечь к своему празднику организаторов для развлечения гостей, затраты на услуги проведения праздника обойдутся уже не в 21 тысячу, как год назад, а в 23,5 тысячи рублей.

Бутылка отечественного игристого вина обойдется уже в 500 рублей (в прошлом году ее можно было приобрести и за 390 рублей), недорогое виноградное вино — в 460 рублей. Пожалуй, алкоголь и консервы — единственные продукты, которые можно закупить для застолья заранее.

«Альтернатива домашнему застолью – ужин в ресторане, стоимость которого практически не изменилась. Но это в допраздничный период. Новогодние торжества внесут свои коррективы, и цена услуг ресторана возрастет», — подытожила экономист РЭУ.

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