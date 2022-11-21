Сбер: Как легко заплатить налог, не выходя из дома

11:12, 21 ноября 2022, ПАИ

Скоро, 1 декабря - последний срок уплаты налогов на имущество. Если у вас есть машина, земельный участок, квартира или дом, налоговая инспекция пришлёт квитанцию. Сейчас заплатить налог можно, не выходя из дома - с помощью приложения СберБанк Онлайн оплата займет не более трех минут, сообщили в пресс-службе банка.

Для оплаты зайдите в раздел «Платежи» и выберите «Оплата по QR или штрихкоду». Затем наведите сканер на QR-код вашей платежной квитанции. Дождитесь автозаполнения реквизитов, проверьте и произведите оплату.

Такой способ оплаты работает и с бумажной квитанцией, и с электронной. В приложении можно легко поднять историю платежей за прошлые годы, да и чек хранится в системе 3 года — он не выцветет и не потеряется, его в любой момент можно будет найти и распечатать.

«Не выходя из дома удобно не только оплачивать новые налоги, но и проверять задолженность. Если не успели оплатить налог вовремя, зайдите в личный кабинет приложения СберБанк Онлайн, введите свой ИНН, проверьте сумму задолженности и проведите оплату. В обоих случая комиссия составит 0 рублей», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.