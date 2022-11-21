Президент России наградил многодетных родителей из Псковской области

11:27, 21 ноября 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин наградил четырёх псковичей медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградили Алексея и Наталью Поликарповых. Ранее они были также награждены медалью «Родительская слава Псковской области»: супруги воспитывают пятерых детей. У всех детей есть любимое занятие: музыкальная, художественная школа, шахматы или бассейн.

Также по указу главы государства наградили супругов Георгия и Ирину Мордовцевых. У Ирины и Георгия, которые в браке уже 37 лет, шесть детей, которые добились больших успехов в спорте. Старший сын Сергей работает в футбольной команде «Псков-747», сестры-двойняшки Карина и Кристина - мастера спорта по художественной гимнастике.

Кроме того, за борьбу с коронавирусом медалью Луки Крымского награждены одиннадцать медиков из Псковской области.