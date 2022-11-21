Псковское медучреждение допустило нарушения при обращении с отходами

12:20, 21 ноября 2022, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения при обращении с отходами в медучреждении региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства провели проверку исполнения законодательства в сфере обращения с отходами, в ходе которой установили, что в медицинском учреждении отходы первого класса опасности (отработанные люминесцентные лампы) хранятся неправильно. Они лежали в негерметичной емкости без крышки, журнал учёта люминесцентных ламп, градусников и термометров вели нерегулярно.

«Навес контейнерной площадки, эксплуатируемой медицинским учреждением для сбора твердокоммунальных отходов, ветхий. Схема обращения с медицинскими отходами оформлена ненадлежащим образом. В связи с этим транспортная прокуратура внесла представление главному врачу медицинского учреждения», — говорится в сообщении.