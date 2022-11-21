Росприроднадзор обнаружил стихийную свалку в Великолукском районе

12:02, 21 ноября 2022, ПАИ

Росприроднадзор обнаружил несанкционированную свалку в Великолукском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, сообщение о возможном нарушении в области обращения с отходами поступило от местного жителя.

Государственные инспекторы выехали в район деревни Баландино с целью проверки. Информация подтвердилась. «На земельном участке, находящимся в свободном доступе, был установлен факт несанкционированного размещения строительных отходов, а также бытового мусора. Управление устанавливает правообладателя земельного участка. Лабораторией произведен отбор проб отходов для определения компонентного состава и класса опасности, а также на содержание марганца, цинка, свинца, кадмия, мышьяка, никеля, нефтепродуктов и других веществ», - говорится в сообщении.

По результатам лабораторного исследования управление примет процессуальное решение.