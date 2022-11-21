Анастасия Повторейко рассказала, как болела гриппом и ковидом одновременно

12:25, 21 ноября 2022, ПАИ

О своем опыте одновременного заболевания ковидом и гриппом в эфире «Псковского телеграма Online» рассказала главврач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

По ее словам, два вируса одновременно обнаружились в ее организме в прошлом году.

«Так сложилось, что я заболела ковидом и плюс был грипп. Поверьте, симптомы были не из приятных. Без серьезной терапии не обошлось, поэтому лучше заблаговременно провести вакцинацию», - предупредила врач.