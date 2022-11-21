В Великих Луках открыто движение по обновленному проспекту Ленина

12:27, 21 ноября 2022, ПАИ

Рабочее движение автотранспорта по реконструированному проспекту Ленина и улице Дьяконова, где ведется устройство подземных пешеходных переходов, открыли в Великих Луках 21 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

По проекту организации дорожного движения установлены соответствующие дорожные знаки, нанесена разметка, выставлены ограждения.

«При передвижении просим всех участников движения руководствоваться установленными дорожными знаками, правилами дорожного движения и быть внимательными. Обращаем ваше внимание, что при открытии нового движения на съезде с путепровода в сторону улицы Дьяконова поворот в сторону улицы Энгельса запрещен. Местом для разворота является круговое движение на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова», - уточнили в администрации.