Псковский координатор проекта «Билет в будущее» признана лучшей в России

12:22, 21 ноября 2022, ПАИ

Региональный координатор профориентационного проекта «Билет в будущее» от Псковской области Елена Рыбальская стала одной из лучших в России по реализации проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Фонде гуманитарных проектов.

Награждение лучших регоператоров страны состоялось 19 ноября в центральном выставочном зале Манеж в Москве в рамках форума всероссийского проекта «Билет в будущее».

«Форум прошел на высоком профессиональном уровне, удалось обменяться опытом, почерпнуть новые идеи для воплощения проекта в 2023 году. Фонд гуманитарных проектов смог создать отличный проект для будущего подрастающего поколения», - отметила регоператор проекта в Псковской области Елена Рыбальская.

Форум проекта «Билет в будущее» проходил в Москве 17–20 ноября. В рамках форума региональные координаторы всей страны посетили Фестиваль профессий в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, мотивационную сессию по итогам реализации проекта в 2022 году и стратегическую сессию по планам на 2023 год.

Напомним, проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов. В 2022 году в нем из Псковской области принимают участие 53 школы. В общей сложности участвуют около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора.