Современные мусорные баки появились в опочецких деревнях

12:38, 21 ноября 2022, ПАИ

Контейнеры для ТКО выставил ООО «Экопром» в Опочецком районе в прошедшую пятницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Мехуборка».

Баки были установлены на оборудованные контейнерные площадки, которые являются необходимым условием для качественного оказания услуги по обращению с ТКО, согласно требованиям и нормам СанПиН, отметили в компании.

Контейнеры появились в деревне Бездедово, у дома № 20, в Лаптево, у домов № 25 и 36, а также в деревне Сосновка, у дома № 13. При этом количество жителей, которые воспользуются современными контейнерами для сбора, - 131 человек.

В связи с установкой контейнеров мешковой сбор в данных населенных пунктах отменяется, а вывоз будет осуществляться во 2-й и 4-й четверг месяца. Первый вывоз контейнеров запланирован на 24 ноября.