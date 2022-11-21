Михаил Ведерников поздравил сотрудников налоговой службы

12:45, 21 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников налоговой службы с профессиональным праздником. Текст размещен на официальном сайте правительства региона.

«Без эффективной деятельности налоговой службы социально-экономическое развитие государства невозможно. От вашей грамотной, четкой и слаженной работы зависят своевременное пополнение бюджетов всех уровней, формирование комфортного делового климата и обеспечение благополучия людей. Растущие налоговые поступления позволяют государству выполнять свои социальные обязательства, реализовывать намеченные программы и национальные проекты», – сказал глава региона.

Также Михаил Ведерников отметил, что в региональной налоговой службе сформирован профессиональный кадровый состав и ее сотрудники вносят высокий вклад в развитие отечественной налоговой системы своей компетентностью и ответственностью.

«Благодарю вас за грамотное выполнение поставленных задач и эффективную работу! Выражаю признательность ветеранам налоговой службы, чьи опыт, знания и преданность профессии востребованы молодыми специалистами. Желаю всем сотрудникам управления крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего самого доброго!» – заключил губернатор.