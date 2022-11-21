В Кремле заявили, что речи о второй волне мобилизации не идёт
В Кремле не обсуждается возможность проведения в России второй волны мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», - сказал Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать появляющиеся в телеграм-каналах сообщения о возможности проведения в России второй волны мобилизации.
Напомним, в России указом президента с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. В общей сложности было призвано 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. На данный момент мобилизация завершена.
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