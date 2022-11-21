Лучших лекторов региона выбрали в Пскове

13:01, 21 ноября 2022, ПАИ

Восемь ведущих лекторов проверили свое мастерство публичных выступлений — в Пскове состоялся очный отборочный региональный этап всероссийского конкурса «Лига лекторов» общества «Знание». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

Мероприятия прошли в областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО). В отборе приняли участие просветители, чьи видеолекции признаны лучшими по итогам предварительного просмотра.

На открытии форума присутствовали врио начальника Управления общественных проектов и молодежной политики правительства региона Кристина Лунева, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко, и. о. ректора ПОИПКРО Ольга Урсова, начальник Управления молодежной политики Псковского государственного университета Лариса Стрикунова, победитель второго сезона всероссийского конкурса «Лига лекторов» Российского общества «Знание» Виктория Зарецкая, руководитель проекта «Лига лекторов» Юлия Копейкина.

По итогам отборочного этапа лучшими лекторами Псковской области признаны чтец аудиокниг, участница и лауреат ряда творческих конкурсов Дина Дабришюте, профконсультант Театрально-концертной дирекции региона, автор молодежных творческих проектов, тренер по ораторскому мастерству, профессиональный редактор Нина Витковская и педагог Псковского кванториума, научный сотрудник лаборатории нанокомпозиционных материалов Александр Цветков.

В своих выступлениях конкурсанты осветили актуальные, интересные и порой неожиданные темы: музыкальные послания создателей рекламы, природу солнечных затмений, патриотическое воспитание дошкольников, нанотехнологии, проектную деятельность, визуальную эстетику, а также великий русский язык.

По признанию участников, подобные состязания лекторов и популяризаторов науки — это повод проверить себя и уровень своей подготовки, проанализировать ошибки и недочеты. Это возможность послушать других людей, узнать что-то новое и — что важно — выявить действительно актуальные запросы аудитории. Лекторы также отмечают, что работа в таком формате позволяет познакомиться со многими опытными коллегами и единомышленниками для реализации в дальнейшем совместных просветительских проектов.

Тройка достойнейших, по мнению экспертного совета, конкурсантов теперь сразится с коллегами из других регионов на онлайн-этапе, где их будут оценивать не только эксперты, но и зрители.

Региональный этап конкурса «Лига лекторов» организован впервые в истории всероссийского интеллектуального состязания и охватывает 76 городов страны.

На всероссийский конкурс «Лига лекторов» в третьем сезоне было подано более 9 тыс заявок из 88 регионов Российской Федерации. Конкурсанты представляют жюри и зрителям лекции по направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Для каждого этапа участники готовят новую лекцию, их темы не повторяются.

Следующий, онлайн-этап конкурса стартует в январе 2023 года. В марте 2023 года во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле — финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание».