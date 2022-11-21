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Общество

Олимпиаду «Безопасные дороги» продлили до 27 ноября

Всероссийскую онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги» в связи с большой популярностью, а также высокой социальной значимостью продлили еще на неделю. Поучаствовать в ней и проверить знания о правилах поведения на дорогах можно до 27 ноября включительно на образовательной платформе Учи.ру, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту. 

В онлайн-мероприятии уже приняли участие более 2,9 млн учащихся 1-9 классов. Выполнить задания олимпиады можно и дома вместе с родителями. Так мамы и папы имеют возможность не только увлекательно провести время со своим ребенком, но и освежить в памяти правила дорожного движения, а возможно, и узнать что-то новое.

«Ежегодно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Бурятии ремонтируют сотни километров дорог. Устанавливаются светофоры, знаки, обустраиваются тротуары, искусственные неровности, наносится разметка, но основным гарантом безопасности может быть только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и пешеходами, и водителями. Именно для этого и проводится эта онлайн-олимпиада», — отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

К выполнению заданий с радостью подключаются и родители. «Такие мероприятия очень полезны для детей. Задания онлайн-олимпиады составлены таким образом, чтобы школьник сам смог проанализировать ситуацию, подумать и принять нужное решение», — говорит мама школьницы Ирина Черницкая.

Параллельно в образовательных учреждениях республики проводятся открытые уроки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В них приняли участие представители Госавтоинспекции региона и общественники. 

Напомним, для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Решить задания можно в домашних условиях при участии родителей.

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится уже третий год подряд. Ее организаторами выступают Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты».

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