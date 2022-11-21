Острович вломился в дом пенсионерки и похитил у неё телефон

13:24, 21 ноября 2022, ПАИ

В Острове ранее судимый мужчина ворвался в дом пенсионерки, силой отобрал у нее мобильный телефон и скрылся, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 18 ноября около 4:00 в частный дом на улице Космонавтов проник неизвестный и с применением насилия похитил у 72-летней женщины сотовый телефон, золотую цепочку с кулоном и продукты, после чего скрылся. Родственники потерпевшей обратились за помощью в ОМВД России по Островскому району.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался безработный ранее судимый 44-летний мужчина. В ходе обыска часть похищенного изъята.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.