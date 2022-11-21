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Общество

Пскович вышел в финал главного туристического конкурса страны

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Объявлены победители полуфинала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В число финалистов конкурса вошел пскович Дмитрий Блицын. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На протяжении трех дней 115 менеджеров индустрии гостеприимства из разных регионов на очном событии в Саранске (Мордовия) боролись за право выйти в финал конкурса. 39 профессионалов отрасли туризма из 22 регионов названы лучшими специалистами.

Дмитрий Блицын входит в состав экспертов открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области, компетенция «Администрирование отеля», а также организовывает в Псковской области экосубботники.

В 2022 году Дмитрий Блицын стал участником программы «Послы гостеприимства» — одним из 107 амбассадоров проекта, который в Псковской области создает сообщество неравнодушных людей, желающих видеть индустрию гостеприимства не только глазами туриста.

«Я участвую в конкурсе «Мастера гостеприимства» третий раз. Первые два сезона подарили сумасшедший драйв, полезные знакомства, новые горизонты и чувство прекрасного. В третий сезон — за победой», — рассказал финалист конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Блицын.

Менторская поддержка наставников конкурса — ценный подарок для «мастеров гостеприимства». За 3 года реализации проекта наставниками стали более 150 лидеров индустрии, заинтересованных в ярких идеях, новых кадрах, развитии отрасли. На протяжении всех этапов полуфинала они поддерживали наставляемых, делились своим опытом, отвечали на волнующие их вопросы, вдохновляли мастеров на реализацию самых смелых туристических идей, отмечается в сообщении.

Кроме конкурсной программы, участников ждала насыщенная экскурсионная, спортивная и культурная программа.

Главная цель конкурса — поиск профессионалов отрасли на позиции среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора. Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей» Богдан Кондратов рассказал, что участники, прошедшие в гранд-финал конкурса, получат возможность войти в состав экспертного совета крупнейших федеральных программ по развитию туризма, денежные гранты на личное развитие до 500 тысяч рублей, предложения по трудоустройству, возможность участия в программе наставничества, а также стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства страны.

На церемонии закрытия были объявлены даты и место проведения гранд-финала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства», который объединит финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Стартапы и прорывные идеи в туризме». Событие состоится в марте 2023 года в городе Пермь.

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