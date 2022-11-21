Хранитель «Тригорского» стала главным судьёй викторины «Умницы и умники»

13:21, 21 ноября 2022, ПАИ

Хранитель музея-усадьбы «Тригорское» Римма Бурченкова приняла участие в съёмках одного из четвертьфиналов телевизионной викторины «Умницы и умники». Она стала главным судьёй игры, которую посвятили роману «Евгений Онегин», сообщила пресс-атташе государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

«Широко известно, что так называемые деревенские, центральные главы своего «Онегина» Пушкин создал в Михайловском, в дни ссылки в псковское родовое имение. Многих своих героев поэт наделил чертами своих соседей и приятелей, обитателей Тригорского — семейства Осиповых и Вульфов. Неслучайно в Пушкинском заповеднике вынашивают идеи об особом музее романа «Евгений Онегин» в мемориальном имении», — отметили в музее.

По предварительной информации, программу с участием Риммы Бурченковой готовят к эфиру ко дню памяти Пушкина — 10 февраля следующего года.