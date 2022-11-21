В эфир «Серебряного дождя» в Пскове вышла новая программа «Бизнес-ланч»

14:11, 21 ноября 2022, ПАИ

В эфир «Серебряного дождя» в Пскове вышла новая программа «Бизнес-ланч». Гостем передачи стал владелец сети кондитерских Михаил Пасько.

- Без молекулярной кухни: что предпочитают на обед в правительстве РФ?

- Ставим рекорды в духовке: как испечь за три дня почти 100 тортов и тысячу коржей?

- Абонемент в кондитерскую: в чем секрет запуска бизнеса при помощи продовольственного краудфандинга?

- Полная посадка: почему псковский общепит не боится кризиса?

- Драка на пирожках: есть ли конкуренция между фастфудом и классическими ресторанами?

Об этом и многом другом ведущие Алексей Семёнов и Сергей Пакреев поговорят с гостем.

Новая программа «Бизнес-ланч» будет выходить по понедельникам. Трансляцию всех эфиров можно будет смотреть на сайте ПАИ и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Какие ещё программы выйдут в эфире радио «Серебряный дождь», можно узнать здесь.