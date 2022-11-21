В эфир «Серебряного дождя» в Пскове вышла новая программа «Бизнес-ланч»
В эфир «Серебряного дождя» в Пскове вышла новая программа «Бизнес-ланч». Гостем передачи стал владелец сети кондитерских Михаил Пасько.
- Без молекулярной кухни: что предпочитают на обед в правительстве РФ?
- Ставим рекорды в духовке: как испечь за три дня почти 100 тортов и тысячу коржей?
- Абонемент в кондитерскую: в чем секрет запуска бизнеса при помощи продовольственного краудфандинга?
- Полная посадка: почему псковский общепит не боится кризиса?
- Драка на пирожках: есть ли конкуренция между фастфудом и классическими ресторанами?
Об этом и многом другом ведущие Алексей Семёнов и Сергей Пакреев поговорят с гостем.
Новая программа «Бизнес-ланч» будет выходить по понедельникам. Трансляцию всех эфиров можно будет смотреть на сайте ПАИ и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Какие ещё программы выйдут в эфире радио «Серебряный дождь», можно узнать здесь.