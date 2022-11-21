Городские власти просят жителей ответить на вопрос об озеленении Пскова

13:49, 21 ноября 2022, ПАИ

Городские власти просят жителей принять участие в опросе, ответив всего на один вопрос: «Вы готовы принимать участие в озеленении Пскова?». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Опрос проводится анонимно для оценки мнения жителей по участию в благоустройстве Пскова в части озеленения территорий. Чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на сайт pskovadmin.ru, найти на главной странице виджет «Общественное голосование на портале госуслуг», нажать кнопку «Участвовать».

В перечне опросов необходимо выбрать «Участие жителей в озеленении города», после чего автоматически откроется портал госуслуг, где нужно ответить всего на один вопрос. Сделать это можно до 20 декабря.