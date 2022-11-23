Новолуние в Стрельце: утверждаем авторитет

10:00, 23 ноября 2022, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации наталья Баранова рассказывает, как правильно встроиться в энергии новолуния, чтобы предстоящий месяц был удачным.

24 ноября ночное и дневное светило в 01.57 мск соединятся в знаке Стрельца. Напоминаю, что знак и аспекты новолуния определяют, в каких энергиях мы будем жить 28 ближайших дней, именно столько времени занимает каждый новый лунный цикл, какие темы будут для нас актуальны. А также подсказывает, какие действия стоит предпринять для достижения целей.

Да, на земле живут 7 миллиардов людей, жизненные обстоятельства и условия у всех очень разные - но информационное поле общее и небесная погода тоже одна на всех.

Конечно, влияние индивидуального гороскопа всегда сильнее, я даю сейчас лишь самую общую информацию, говорю о средней температуре по больнице.

Главные стрельцовские темы - это расширение горизонтов во всех смыслах и поиск своего места под солнцем, утверждение своего авторитета, влияния, статуса и наши отношения с любыми авторитетными фигурами. Стрельцом управляет планета Юпитер - верховное божество у римлян. Так или иначе, но перечисленные темы актуализируются в жизни каждого человека. Мальчишки во дворе сильнее чем обычно будут меряться авторитетами, их отцы покупать себе дорогие акссесуары. Кто-то откроет школу имени себя, а кто-то украсит тело фальшивыми бриллиантами. Какой внешний выход найдут стрельцовские энергии в вашей жизни, решать только вам. Вариантов, как всегда, гораздо больше одного.

Лайфхак для тех, кто торгует элитарными товарами - когда Солнце и Венера в Стрельце, сбыть их проще всего (такое положение будет до 10 декабря).

Но вернемся к новолунию. Редкий случай, когда у него нет напряженных аспектов. Управитель новолуния Юпитер разворачивается в прямое движение из ретро. Да, дела пойдут не так быстро, как бы нам хотелось, но это не значит, что нужно сидеть и ждать у моря погоды.

Следующий месяц будет очень хорош для тех, кто как раз захочет упрочить свои влияние и авторитет, завоевать лидерство, масштабировать свою деятельность. Если вы давно хотели продвижения, упрочения своих социальных позиций, укрепления репутации, поднятия статуса - самое время начинать действовать. Самый благоприятный период для этого 25 ноября - 1 декабря. Это время также хорошо для запуска рекламных компаний, пиара, ивент-мероприятий, культурно-просветительской деятельности, решения юридических вопросов. Аспекты новолуния обещают поддержку и говорят о том, что вы не встретите препятствий со стороны внешнего мира. Действуйте прямо, честно и открыто, не ищите обходных путей, не громоздите сложные конструкции.

Сейчас наступает благоприятное время для тех, кто ищет себя, определяет генеральную линию, выбирает из нескольких направлений деятельности. Пришла пора определяться. Если вы раздумываете, уезжать или остаться, действуйте сейчас, потом благоприятное окно возможностей может закрыться.

Также период хорош для тех, кто давно хотел пойти учиться, найти своего гуру, начать изучать иностранный язык, расширить или начать сотрудничество с зарубежными парнерами, запустить новый обучающий курс или открыть свою школу.

Обычно я предупреждаю, что за один-три дня накануне новолуния может ощущаться нехватка энергии, упадок сил, одолевать мрачные мысли. Но в это раз светила получают поддержку от Юпитера и Плутона, поэтому мы будем чувствовать себя оптимистично и бодро.

В чем вообще смысл новолуния. В том, чтобы обнулиться, очиститься, отказаться от всего ненужного, открыть дверь свежему ветру и новым энергиям. Поэтому за один-три дня до новолуния хорошо бы сделать дома генеральную уборку, выкинуть ненужный хлам, подумать, что вам мешает двигаться вперед, постараться очистить ум и эмоции от негатива, принять ванну с солью или сходить в баню, попарится с эфирными маслами - это хорошо очищает не только тело, но и энергетику.

В сам день новолуние лучшее занятие - составление плана на предстоящий месяц.

Дополнительные рекомендации конкретно на это новолуние, чтобы месяц прошел успешно.

Сделайте посильное благотворительное пожертвование.

Выразите благодарность учителям или тем, кого вы считаете авторитетом.

Если верующий, сходите в церковь.

В день новолуния наденьте дорогой аксессуар или брендовую вещь.

Добавьте в свой гардероб фиолетового цвета, этники, эпатажа.

Всем удачного месяца!