25 единиц техники очищают улицы Пскова от снега

14:54, 21 ноября 2022, ПАИ

25 единиц техники и 30 человек очищают улицы Пскова от снега днем, сообщил Псковскому агентству информации начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий.

«Работают комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры, небольшие «Бобкеты», - уточнил Александр Грацкий.

По его словам, уборка Пскова после утреннего снега идет повсеместно: приводят в порядок и тротуары, и проезжую часть. «Центральные улицы уже обработаны, поперечные тоже, теперь приступают ко второстепенным дорогам. Вечером, когда движение станет менее интенсивным, работа продолжится: будут расчищены парковочные места вдоль дорог, осевая разметка, произведут посыпку тротуаров», - рассказал начальник УГХ.

Он уточнил, что подрядные организации работают по 12 часов в день. «Очистка идет в зависимости от того времени, когда выпал снег. Если это вечер и час пик, то техника работает от окраин к центру. Если ночью, то наоборот, - пояснил Грацкий. - Межквартальные проезды чистит специализированная служба, а во дворах работают управляющие компании. Кое-кто уже не справляется, будем вызывать, разговаривать».