Сенатор Елена Бибикова одобрила идею сделать 31 декабря выходным днем

16:39, 21 ноября 2022, ПАИ

Предложение сделать 31 декабря выходным днем обсуждалось в России широко, если Госдума примет такой закон, я его поддержу, сказала замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила, что законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходным днем, может быть рассмотрен депутатами в скором времени.

«Мне сама идея нравится», - приводит слова Бибиковой РИА Новости. Она напомнила, что это предложение широко обсуждалось в России и в регионах власти сами могли принять решение по этому вопросу.

«Если такой закон будет принят (и поступит в Совет Федерации на рассмотрение), я поддержу. Думаю, что мои коллеги, особенно женщины, будут за», - сказала парламентарий. По словам Бибиковой, это очень удобно, особенно для женщин. Тем более работа 31 декабря - она неполноценная, добавила законодатель.



По ее мнению, объявление 31 декабря выходным днем позволит подготовиться к Новому году, почувствовать праздничное настроение.