Телефонного мошенника из Москвы поймали в Пскове

15:32, 21 ноября 2022, ПАИ

Приехавший в Псков из Москвы 21-летний юноша совместно с группой неустановленных лиц вводил в заблуждение пенсионеров и завладевал их деньгами, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что целью его визита был обман граждан. Обвиняемый вместе с подельниками звонил местным жителям и сообщал, что их близкие якобы совершили дорожно-транспортное происшествие. Представлялись мошенники следователями или родственниками. Они сообщали жертве о том, что ее родственник стал виновником дорожной аварии, в которой пострадал водитель автомобиля, и в связи с этим будет возбуждено уголовное дело. Злоумышленники требовали денежные средства за освобождение от мнимой ответственности.

«Чтобы обезопасить себя и в случае выявления преступления обеспечить себе возможность избежать привлечения к уголовной ответственности, фигурант на одном из сайтов нашел мужчину, которому поручил забирать у пожилых граждан посылки, не осведомив последнего о своих преступных намерениях. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый совместно с неустановленными лицами завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму 300 000 рублей», - говорится в сообщении.

По результатам расследования фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Псковский городской суд.