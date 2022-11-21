Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Телефонного мошенника из Москвы поймали в Пскове

Приехавший в Псков из Москвы 21-летний юноша совместно с группой неустановленных лиц вводил в заблуждение пенсионеров и завладевал их деньгами, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Установлено, что целью его визита был обман граждан. Обвиняемый вместе с подельниками звонил местным жителям и сообщал, что их близкие якобы совершили дорожно-транспортное происшествие. Представлялись мошенники следователями или родственниками. Они сообщали жертве о том, что ее родственник стал виновником дорожной аварии, в которой пострадал водитель автомобиля, и в связи с этим будет возбуждено уголовное дело. Злоумышленники требовали денежные средства за освобождение от мнимой ответственности.

«Чтобы обезопасить себя и в случае выявления преступления обеспечить себе возможность избежать привлечения к уголовной ответственности, фигурант на одном из сайтов нашел мужчину, которому поручил забирать у пожилых граждан посылки, не осведомив последнего о своих преступных намерениях. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый совместно с неустановленными лицами завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму 300 000 рублей», - говорится в сообщении.

По результатам расследования фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Псковский городской суд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 ноября 2022

Пропавший 24-летний пскович найден живым
21 ноября 2022

Volkswagen вылетел в кювет в Струго-Красненском районе
20 ноября 2022

Жителей Херсона вызывают на допросы
20 ноября 2022

Две человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе

20 ноября 2022

В Латвии надругались над памятником советским воинам
20 ноября 2022

Утечку на теплотрассе устранили в Пскове
20 ноября 2022

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

20 ноября 2022

Два человека заблокированы в горящем здании в Москве

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...