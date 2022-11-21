Вассерман: Зелёная энергетика тормозит развитие традиционной

15:45, 21 ноября 2022, ПАИ

Зелёная энергетика, добываемая из экологических источников, не может покрыть себестоимость и тормозит развитие традиционных видов энергетики, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Свое мнение он озвучил на форуме «Ученый говорит», который проходит сегодня в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Политик объяснил, что из-за переоцененного вклада зелёной энергии в мировую энергетику резко упала добыча нефти и газа. И это связано с тем, что сторонники зелёной энергетики блокируют инвестиции в нефтегазовую отрасль, в связи с чем и растут цены на энергоресурсы.

Также учёный сообщил, что западные страны пытаются обвинить Россию в росте цен на нефть и газ. «Мол, москали напали на белую и пушистую Украину, и мы не можем покупать у них нефть. На самом деле это [рост цен. - ПАИ] началось намного раньше, ещё до того, как мы начали военную спецоперацию по защите мирного населения против украинского террора», — заявил Анатолий Вассерман.