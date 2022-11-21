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Общество

Порядок предоставления мер соцподдержки многодетным изменится 25 ноября

С 25 ноября вступают в силу изменения при предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по соцзащите Псковской области.

Меры соцподдержки устанавливаются на 12 месяцев, а не на три года, как это было ранее. Псковичам, при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года, не будет предоставляться ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг, а назначенное ранее пособие будет отменено.

Для подачи заявления и получения дополнительной информации необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Вся информация по адресам и телефонам размещена здесь.

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