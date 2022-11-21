Мост на дороге Пушкинские Горы – Локня закрыли до конца ноября

16:52, 21 ноября 2022, ПАИ

Временное прекращение движения по мосту через Судовицкий канал продлили до 24 ноября. Он расположен на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пушкинские Горы – Локня. Об этом сообщается в группе ГБУ ПО «Псковавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с ухудшением погодных условий, затрудняющих производство ремонтно-восстановительных работ по сопряжению моста через Судовицкий канал, расположенный на участке автомобильной дороги Пушкинские Горы - Локня км 21+719 - 21+741 в Новоржевском районе, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения временное прекращение движения транспортных средств по мосту продлено до 24 ноября», - говорится в сообщении.

В качестве объезда предлагается использовать участки автомобильных дорог общего пользования регионального значения: Пушкинские Горы – Локня, Новоржев – Опочка, Овчино – Дубровы – Литово. Схема объезда представлена на фото.