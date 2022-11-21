Псковский музей-заповедник приглашает отпраздновать День матери

18:15, 21 ноября 2022, ПАИ

К всероссийской ежегодной акции – празднованию Дня матери присоединится Псковский музей-заповедник 27 ноября. Специально к этому празднику в музее на трёх площадках пройдёт акция «В музей вместе с мамой». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

«В разных странах он приходится на разные даты, но суть его едина — вспомнить о женщине, которая подарила жизнь, воспитала, отдала свою любовь, силы и терпение своим детям», — говорится в сообщении.

Во Дворе Постникова в 11:00 покажут спектакль для детей «Пётр I», который в комедийной манере расскажет о выдающихся деяниях Петра великого: об основании Санкт-Петербурга, развитии мореплавания, войне со шведами, а также о том, как в России появились кофе, картошка, цветы и многое другое.

В 11:50 там же состоится интерактивная программа на основе детского материнского фольклора с частушками, потешками, сказочками, колыбельными песенками и играми.

В Поганкиных палатах в 14:00 пройдёт краткая тематическая экскурсия по отреставрированному зданию, а в 14:20 гости получат творческий подарок от фольклорного коллектива «Леново». Также в Палатах у Сокольей башни в 11:00 и 15:00 гостей ждут мастер-классы по созданию подарка для мамы.

Записаться на мероприятия можно по телефонам (+7 8112) 29-22-60, +7-911-358-08-16.