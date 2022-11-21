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Два проекта Псковской области победили в национальной премии Russian Event Awards

Фото: телеграм-канал губернатора Псковской области

Два проекта Псковской области стали победителями национальной премии в области событийного туризма XI Russian Event Awards. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры заняли первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000». Эногастрономическая ярмарка «Виноград» завоевала второе место в номинации «Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма». 

Национальная премия проводится ежегодно, чтобы отметить самые выдающиеся результаты событийного туристического сезона на уровне страны. Кстати, эту премию Псковская область уже получала в 2019 году в связи с проектом празднования Ганзейских дней, отметил Михаил Ведерников.

«Поздравляю руководство и специалистов комитета по культуре Псковской области и всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этих фестивалей, с заслуженной победой! И благодарю членов жюри за оценку туристического потенциала и возможностей нашего региона!» — написал глава региона.

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