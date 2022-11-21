Заслуженных добровольцев Псковской области наградят в середине декабря

18:04, 21 ноября 2022, ПАИ

Заседание совета по развитию добровольчества под председательством заместителя губернатора региона Александра Серавина состоялось в правительстве Псковской области сегодня, 21 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном правительстве.

Александр Серавин отметил, что в этом году добровольцы Псковской области открыли новое направление всероссийской акции #МыВместе по поддержке жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, военнослужащих, позднее к этому списку добавились мобилизованные граждане и члены их семей.

Весной добровольцы региона приняли участие в проведении рейтингового голосования за проекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В июле этого года они провели региональный форум добровольцев «Волонтёрство через всю жизнь», который по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова станет ежегодным.

Основной вопрос повестки совета — передача статуса регионального ресурсного центра добровольчества Псковской области, который ранее принадлежал проектному офису «Команда 2018», одноимённой региональной общественной организации. Члены совета поддержали инициативу единогласно. Их решение позволит активнее взаимодействовать с Росмолодёжью и упростит механизмы поддержки волонтёрского движения в Псковской области.

Руководитель областного ресурсного центра добровольчества Алеся Михачева отметила, что итоги работы волонтёров традиционно подведут в середине декабря. Второй год подряд состоится чествование добровольцев и вручение нагрудных знаков с присвоением почётного звания «Заслуженный доброволец Псковской области».