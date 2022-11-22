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Общество

Премьера кукольного интерактивного спектакля «Пётр I» состоится в Пскове

Детей от трёх лет и младших школьников приглашает на премьеру кукольного интерактивного спектакля «Пётр I» Псковский городской молодёжный центр. Его проведёт детский театр «Город Муз» из Санкт-Петербурга в честь празднования 350-летия со дня рождения Петра Первого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

«Спектакль в комедийной манере покажет маленьким зрителям и их родителям о том, что важного и знаменательного для своей страны совершил первый Император России: об основании Санкт-Петербурга, развитии мореплавания, войне со шведами и победой над ними, а также о кофе, картошке и цветах. Участников ждут механические куклы в исторических костюмах, включая могучую фигуру Петра I, а также неожиданные смены пространства», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

Отмечается, что кукольный спектакль пройдёт 26 ноября на безвозмездной основе в 18:30 по адресу: улица Максима Горького, дом 15 (Молодёжный центр Пскова). Продолжительность: 40-45 минут. Для записи на спектакль необходимо заполнить регистрационную форму

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