Псковички выиграли все золотые медали на международном первенстве по пилону
Международное первенство России и стран СНГ по ВСЭ посетила команда GYM_KOLOSKOVA. Спортсменки завоевали все золотые медали с номерами в дисциплине «Артистический пилон». Об сообщили Псковскому агентству информации представители команды.
Вот имена победительниц:
– Виктория Калинина (дети 7-9 лет, профессионалы) — первое место,
– Екатерина Иванова (юниоры 15-17 лет, любители) — первое место,
– Софья Колоскова (юниоры 15-17 лет, профессионалы) — первое место,
– Виктория Федотова (женщины 18-34 лет, любители) — первое место.
Тренер спортсменок — Софья Колоскова.
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