Псковички выиграли все золотые медали на международном первенстве по пилону

18:51, 21 ноября 2022, ПАИ

Международное первенство России и стран СНГ по ВСЭ посетила команда GYM_KOLOSKOVA. Спортсменки завоевали все золотые медали с номерами в дисциплине «Артистический пилон». Об сообщили Псковскому агентству информации представители команды.

Вот имена победительниц:

– Виктория Калинина (дети 7-9 лет, профессионалы) — первое место,

– Екатерина Иванова (юниоры 15-17 лет, любители) — первое место,

– Софья Колоскова (юниоры 15-17 лет, профессионалы) — первое место,

– Виктория Федотова (женщины 18-34 лет, любители) — первое место.

Тренер спортсменок — Софья Колоскова.