Для псковичей проведут горячую линию по вопросам противодействия коррупции

19:29, 21 ноября 2022, ПАИ

Горячая линия по вопросам противодействия коррупции пройдёт в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Каждый, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников регионального управления, может сообщить об этом с 14:00 до 17:00 по телефону (8 8112) 69-90-75. Принимать звонки граждан будет врио начальника отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин.

Отмечается, что в УФССП России по Псковской области в круглосуточном режиме работает телефон доверия (8 8112) 33-30-73, по которому можно сообщать о противоправных действиях со стороны работников ведомства.