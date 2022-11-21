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Происшествия

ФОТОФАКТ Коммунальная авария в Великих Луках

Замену труб из-за произошедшей утечки проводят на пересечении улиц Вокзальной и Дружбы в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале Luki-News.

Фото: Telegram-канал Luki-News

«Серьёзная работа идёт на пересечении улиц Вокзальной и Дружбы. Со слов работников коммунальных служб, произошла утечка, идёт замена труб. Работать будут допоздна, пока не сделают», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал Luki-News

Водителям также напомнили, что автомобильное движение в данный момент ограничено.

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