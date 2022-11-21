ФОТОФАКТ Коммунальная авария в Великих Луках

19:17, 21 ноября 2022, ПАИ

Замену труб из-за произошедшей утечки проводят на пересечении улиц Вокзальной и Дружбы в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале Luki-News.

«Серьёзная работа идёт на пересечении улиц Вокзальной и Дружбы. Со слов работников коммунальных служб, произошла утечка, идёт замена труб. Работать будут допоздна, пока не сделают», — говорится в сообщении.

Водителям также напомнили, что автомобильное движение в данный момент ограничено.