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Семейный мюзикл «Летучий корабль» покажут псковичам в декабре

Мюзикл «Летучий корабль» покажут псковичам и гостям города в Доме офицеров 17 и 21 декабря. Спектакль поставлен по одноимённому мультфильму. Об этом сообщила режиссёр Елена Сергеева в эфире радио «7 НЕБО».

В нём примут участие детская вокальная студия «Позитив», залуженный коллектив народного творчества – театр танца «Русские узоры», студенты первого курса Псковского областного колледжа искусств, а также участники псковских творческих коллективов. «Масштабные декорации, яркие красочные костюмы, большой экран — всё это волшебное музыкальное действо будет происходить на сцене», — поделилась режиссёр.

По её словам, зрителей ждёт мир, который наполнен чудесами и волшебством, красотою и юмором. «Это спектакль для семейного просмотра, он будет интересен не только деткам, но и бабушкам, дедушкам, мамам, так как там звучат всеми любимые песни и мелодии из мультфильмов», — рассказала Елена Сергеева.

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