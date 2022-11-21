Минтранс РФ принял важное решение о пассажирах верхних полок поездов

20:31, 21 ноября 2022, ПАИ

Законное право садиться на нижние полки для завтрака, обеда и ужина получат пассажиры верхних полок российских поездов с осени следующего года. Это следует из правил, которые утвердил приказ Минтранса России.

Вопрос о том, должны ли пассажиры нижних полок пускать на своё место попутчиков с верхних, вызывал дискуссии как в самих поездах, так и в интернете. Законодательно этот аспект нигде не закреплён. Осенью текущего года Минтранс России внёс изменения в правила перевозок пассажиров на железной дороге, где теперь прописаны права пассажиров верхних полок в части приёма пищи на нижних, пишет агентство «Прайм».

«По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи. Время для приёма пищи составляет в утренние часы (с 7:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, в обеденное время (12:00 до 15:00) — не более часа», — говорится в документе Минтранса РФ. Эти новшества вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

«Данный пункт внесён в связи с многочисленными жалобами пассажиров, проезжающих на верхних полках и не имеющих возможность воспользоваться столом», — пояснили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.