Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Пскове прошли чемпионат и первенство города по рукопашному бою

Чемпионат и первенство города по рукопашному бою состоялись в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя».

Фото: пресс-служба Псковской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя»

Соревнования собрали 70 участников из трёх псковских клубов. Было разыграно 20 комплектов наград, больше всего медалей собрала псковская спортивная школа «Мастер», второе командное место поделили городские спортивные клубы «Кангал» и «Псков-файтер».

«Главная цель этих соревнований — формирование крепкой сборной Пскова по рукопашному бою и подготовка судейской бригады уже к региональным соревнованиям», — отметила президент региональной Федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Фото: пресс-служба Псковской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя»

Организаторы соревнований также поблгадарили родительский комитет спортивной федерации за помощь в организации турнира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 ноября 2022

В Пскове прошли чемпионат и первенство города по рукопашному бою
20 ноября 2022

Спортсмены из Пскова представят регион на всероссийских соревнованиях

20 ноября 2022

Печорские спортсмены заняли призовые места в Пскове
20 ноября 2022

Юная спортсменка заняла первое место на чемпионате СЗФО по кудо

20 ноября 2022

Пскович вошёл в сборную России по боксу
18 ноября 2022

Новую спортивную площадку открыли в Псковском районе
18 ноября 2022

«Сила V правде»: турнир по боксу проходит в Пскове
18 ноября 2022

На зимний заплыв в Пскове заявилось рекордное количество участников

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...