В Пскове прошли чемпионат и первенство города по рукопашному бою

21:07, 21 ноября 2022, ПАИ

Чемпионат и первенство города по рукопашному бою состоялись в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя».

Соревнования собрали 70 участников из трёх псковских клубов. Было разыграно 20 комплектов наград, больше всего медалей собрала псковская спортивная школа «Мастер», второе командное место поделили городские спортивные клубы «Кангал» и «Псков-файтер».

«Главная цель этих соревнований — формирование крепкой сборной Пскова по рукопашному бою и подготовка судейской бригады уже к региональным соревнованиям», — отметила президент региональной Федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Организаторы соревнований также поблгадарили родительский комитет спортивной федерации за помощь в организации турнира.