Количество бесплатных процедур ЭКО вырастет на 18% в 2023 году

21:51, 21 ноября 2022, ПАИ

Объём бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения для пациенток, которые страдают бесплодием, увеличится на более чем 18 % в следующем году. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«В программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год объём ЭКО увеличится более чем на 18 % относительно показателей 2022 года и составит более 89,5 тысячи процедур. Это станет дополнительным вкладом системы здравоохранения в увеличение показателей рождаемости», — передаёт его слова ТАСС.

Алексей Кузнецов отметил, что доступность данной процедуры растёт. Так, за девять месяцев текущего года было проведено 62,5 тысячи процедур.