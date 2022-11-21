Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Количество бесплатных процедур ЭКО вырастет на 18% в 2023 году

Объём бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения для пациенток, которые страдают бесплодием, увеличится на более чем 18 % в следующем году. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«В программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год объём ЭКО увеличится более чем на 18 % относительно показателей 2022 года и составит более 89,5 тысячи процедур. Это станет дополнительным вкладом системы здравоохранения в увеличение показателей рождаемости», — передаёт его слова ТАСС.

Алексей Кузнецов отметил, что доступность данной процедуры растёт. Так, за девять месяцев текущего года было проведено 62,5 тысячи процедур.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 ноября 2022

Роспотребнадзор напоминает о риске заражения паразитами
21 ноября 2022

Умер актёр Александр Старостин
21 ноября 2022

Священник Псковской дивизии ВДВ скончался от полученных в зоне СВО ранений
21 ноября 2022

Для псковичей проведут горячую линию по вопросам противодействия коррупции
21 ноября 2022

Премьера кукольного интерактивного спектакля «Пётр I» состоится в Пскове
21 ноября 2022

Псковский музей-заповедник приглашает отпраздновать День матери
21 ноября 2022

Заслуженных добровольцев Псковской области наградят в середине декабря
21 ноября 2022

Два проекта Псковской области победили в национальной премии Russian Event Awards

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...